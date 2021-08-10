В ГФС продолжают манипулировать фактами и искажать информацию – КГГА

Громкие заявления Государственной фискальной службы Украины о 40 обысках, допросах 75 человек и проведении 8 экспертиз касаются исключительно деятельности подрядных и субподрядных организаций, которые являются частными обществами. Основаниями для проведения обысков на коммунальных предприятиях города является лишь то, что у них есть тендерная документация, которая также дублируется с 2016 года в открытом доступе через систему электронных закупок.

Об этом говорится на Официальном портале Киева (Киевской городской государственной администрации). Отмечается, что "утверждение правоохранителей, как основной версии следствия, о том, что совершение таких правонарушений без участия или молчаливого согласия представителей исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) невозможно, до сих пор не находит подтверждения, несмотря на достаточно длительное расследование".

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В КГГА отметили, что городская власть осуществляет постоянный контроль за деятельностью коммунальных предприятий. А в случае выявления нарушений – предоставляет соответствующие материалы правоохранительным органам.

"В частности, за первое полугодие 2021 года специалисты Департамента внутреннего финансового контроля и аудита провели 17 аудитов. В правоохранительные органы с начала года переданы материалы по 16 аудитам, из них 8 – аудиты за 2021 год", – говорится в сообщении.

"С 2015 до 2021 года специалисты Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА провели почти 400 аудитов. В правоохранительные органы переданы материалы по 316 объектам аудита", – отметили в КГГА.