В четырех районах Киева отключат горячую воду: адреса и даты

В Киеве с 12 по 26 июня коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" проведет гидравлические испытания теплосетей. Горячую воду отключат в четырех районах столицы.

Как сообщили в пресс-службе КП, работы начнут в Оболонском, Подольском, Соломенском и Святошинском районах (чтобы посмотреть список, проскролльте до конца страницы).

В "Киевтеплоэнерго" напомнили, что гидравлические испытания теплосетей являются обязательным условием подготовки к отопительному сезону. Их проверяют, чтобы своевременно выявить слабые места и уменьшить уровень аварийности в холодное время года.

Видео дня

Как известно, в Киеве из-за продления усиленных карантинных ограничений начало гидравлических испытаний на теплосетях перенесли на начало мая. Соответствующее решение было принято столичной властью, так как из-за введения локдауна большинство жителей столицы работали дистанционно.

Напомним, в Киеве начиная с 7 мая коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" провело гидравлические испытания 33% теплосетей. Они обслуживают 4,1 тыс. зданий жилого и социального фонда.

Адреса отключений в Святошинском районе

Адреса отключений в Соломенском районе

Адреса отключений в Подольском районе

Адреса отключений в Оболонском районе

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в двух районах Киева 9 июня с 21:00 до 07:00 10 июня проведут плановую промывку сетей. Во время этих работ не рекомендуется пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд.