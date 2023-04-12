В Чернобыльской зоне заметили двух крупнейших представителей семейства оленевых, которые могут быть двойняшками. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения заметили двух взрослых лосей, мирно пасшихся рядом друг с другом. Возможно, эти животные являются двойняшками и поэтому спокойно реагировали друг на друга.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Крупнейший представитель семейства оленевых внесен в Красную книгу Украины.

"Двое похожих взрослых лосей, которые, судя по всему, мирно сосуществуют среди свежей зелени, постепенно затягивающей прежнее пожарище. Возможно, это бывшие близнецы, которые выросли вместе, а теперь снова объединились, пока к осени не окрепнут рога и не начнется период гона: тогда для самцов нет ни друзей, ни родственников – только инстинкт размножения", – рассказали в пресс-службе.

Специалисты заповедника уточнили, что обычно у самки лося появляется один теленок, но иногда, когда еды хватает, она рожает двоих, чаще всего одного пола, лосят. Они вырастают вместе и могут узнавать друг друга во взрослом возрасте.

Лось – род млекопитающих, крупнейший представитель семьи оленевых. Современных лосей делят на два вида: лось обыкновенный и лось американский (иногда второй не выделяют). Первый встречается в Украине, где его численность резко сократилась. Поэтому 9 ноября 2017 года лося внесли в Красную книгу решением Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины после соответствующего предложения в мае 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, создание изображений разных мест и событий с помощью нейросетей стало модным и интересным видом искусства. В этот раз искусственному интеллекту предложили показать, как, по его мнению, выглядят животные Чернобыльской зоны отчуждения.

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