В Чернобыле возобновило работу ранее разграбленное оккупантами подразделение ГСЧС. Видео

В Чернобыле, Иванкове и в селе Дымере Киевской области полноценно заработали местные подразделения спасателей. Во время российской оккупации здания, где несли службу пожарные, были повреждены, а спецтехника разбита или повреждена.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. На Киевщине продолжают восстанавливать инфраструктуру, поврежденную врагом (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Со вчерашнего (18 апреля – Ред.) дня на Киевщине снова полноценно заработали наши подразделения в городе Чернобыль, пгт Иванков и в селе Дымер. Именно они были оккупированы орками, а, ведь там, где ступает нога захватчика всюду разруха. Спасатели с нескрываемой радостью пришли в части и заступили на дежурство", – говорится в сообщении.

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В ГСЧС добавили, что несмотря на пережитый ужас, жизнь понемногу возвращается в мирное русло и спасатели "готовы и дальше работать на благо общины и нашей Украины".

Напомним, в Чернобыле Киевской области оккупанты разбили окна и украли фары старого автомобиля ВАЗ милиции. Легковушка стоит возле восстановленного поста ГАИ, именно ею пользовались правоохранители в апреле 1986 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты полностью разворовали Чернобыльскую АЭС – вплоть до дверей. В то же время Украина проводит ротацию персонала станции, которую невозможно было осуществить ранее из-за действий оккупантов.