В Буче и Гостомеле началась эвакуация населения

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Из городов Буча и Ворзель Киевской области в среду, 9 марта с 9:00 началась официальная эвакуация населения на железнодорожный вокзал Киева. Также согласован выезд граждан на собственных автомобилях в составе колонны.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила депутат Ирпенского горсовета Михайлина Скорик-Шкаревская. В поезда будут пускать только женщин и детей.

"Внимание, эвакуация. "Зеленый коридор" действует 9 марта с 9:00 для Бучи, Ворзеля, Гостомеля. Отправка поездами с вокзала в Буче и Ворзеле в 11:00. В поезда будут пускать только женщин и детей", – написала Скорик-Шкаревская.

Она уточнила, что пункты сбора находятся по адресам:

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Гостомель, Балановка, возле Бучанской исправительной колонии;

Буча, городской совет, ул. Энергетиков, 12;

Ворзель, ул. Курортная, 25.

Депутат уточнила, что также согласована эвакуация граждан на собственных автомобилях в составе колонны.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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