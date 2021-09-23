В Борисполе в офис доставили обед с "сюрпризом": в супе нашли пожеванную жвачку. Фото

В Борисполе Киевской области сотрудники одной из фирм заявили, что нашли в упаковке с супом пожеванную жевательную резинку. Якобы еда была заказана в одном из заведений питания.

Об этом сообщило ТСН. Когда произошел инцидент и откуда доставили суп не известно.

Жевательную резинку обнаружили на самом дне среди брокколи и картофеля. В заведении питания, откуда доставили еду, все обвинения отрицают. По их словам, подобное произойти не могло, а сами сотрудники во время работы жвачек не едят.

В тоже время, там заверили что проведут проверку по данному факту, в том числе просмотрят записи видео камер, которые установлены в заведении.

Видео дня

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