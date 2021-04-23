Курсанты Харьковского университета Воздушных сил нашли в борще огромное насекомое. Видео

В столовой Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба (ХНУВС) якобы обнаружили огромного насекомого, который по виду напоминает таракана.

Советующее видео появилось в сети. В частности, его 22 апреля опубликовал местный Telegram-канал "ХС Харьков" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Запись сопровождается разговорами курсантов: "Я еще такого огромного не видел. Что это такое? На таракана похоже".

Действительно ли находка была обнаружена в столовой ХНУВС, неизвестно. Также не уточняется, когда именно было записано видео.

Внимание! Видео содержит нецензурные выражения!

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году в столовой ХНУВС в еде обнаружили тараканов и червяков. В итоге была назначена проверка учебного заведения.

Также в 2010 году в этом же вузе отравились почти 90 курсантов.