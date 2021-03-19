В Украине нашли мертвую мышь в пачке с гречкой

В Кривом Роге женщина нашла мертвую мышь в упакованной пачке гречки. Животное могло оказаться там из-за несоблюдения санитарных норм на производстве.

Об этом говорится в сюжете Сніданку з 1+1. "Это несоблюдение санитарных норм на самом производстве. Травили, возможно, мышей, и работало само предприятие. И мыши попали туда", – говорит активист по защите прав потребителей Максим Несмиянов.

По его словам, в такой ситуации нужно с жалобой сразу обращаться к производителю. "Он реально в этом случае виноват, потому что упаковка целая. Ее никто не прогрызал. Если на складах есть еще такая партия, то ее надо взять, провести служебное расследование", – сказал Несмиянов.

Активист советует покупать продукты лишь у проверенных производителей. При этом, в случае обнаружения некачественного товара производитель не реагирует, то нужно писать жалобу в Госпродпотребслужбу, указать название торговой марки и номер партии. Тогда контролирующие органы начнут свое расследование.

При этом женщина, нашедшая грызуна в гречке, на эмоциях выбросила пачку и не записала все данные. Теперь она не сможет защитить свои права по закону. "У меня просто паника была. Это хорошо, что я ребенку эту гречку не сварила, не успела сварить", – сказала она.

Напомним, в Украину из Турции завезли партию грейпфрутов, в которых обнаружили вещество хлорпирифос-метил. Оно используется для борьбы с различными вредными насекомыми и клещами, в том числе с вредными насекомыми в бытовых условиях.

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