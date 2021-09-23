Украинец пожаловался на гречку из АТБ: уверяет, что нашел в крупе кусок железа

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Личные финансы
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Украинец заявил, что нашел в своей тарелке гречки железо

Житель Днепропетровской области заявил, что нашел в гречке кусок железа. Крупу он покупал в супермаркете "АТБ", а "находку" заметил уже после приготовления.

"Варили гречку ТМ Розумний Вибір. После приготовления заметили кусок металлической детали. АТБ на ул. 8-го Марта, 3. Слобожанское, Днепропетровская область", – написал он для Telegram-канала "Черный список".

Украинец заявил, что нашел в гречке железо

В комментариях советуют обязательно перебирать крупу перед готовкой. Один из пользователей предположил, что найденный кусок железа – блок-контакт от магнитного контактора. Другие подписчики канала шутят, что в случае недостатка металла в организме данную находку можно считать удачной.

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Украинец заявил, что нашел в тарелке гречки железо

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда украински граждане замечают подобные неожиданные "находки" в крупах. К примеру, в марте в Кривом Роге женщина нашла мертвую мышь в упакованной пачке гречки. Животное могло оказаться там из-за несоблюдения санитарных норм на производстве.

Что делать, если нашли что-то в еде и как этого избежать?

Активист по защите прав потребителей Максим Несмиянов советует покупать продукты лишь у проверенных производителей. При этом, в случае обнаружения некачественного товара производитель не реагирует, то нужно писать жалобу в Госпродпотребслужбу, указать название торговой марки и номер партии. Тогда контролирующие органы начнут свое расследование.

Помимо этого, в Украине довольно часто находят фальсификаты продуктов и опасные для здоровья товары. Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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