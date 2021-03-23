Лікарі Києва про ситуацію в лікарнях та моргах: померлих забирають постійно. Фото

Через велику кількість пацієнтів, хворих на COVID-19, у Київській міській клінічній лікарні №3 зі складу повернули старі ліжка.

Як розповіла OBOZREVATEL одна з лікарів медзакладу, хворих розміщують не тільки в палатах, а й в коридорах.

"У нашій лікарні вже три відділення зробили суто інфекційними. Надалі планують перевести цілий поверх для прийому хворих на коронавірус. Кілька років тому в лікарні замінили ліжка, а старі відправили на склад. Тепер через велику кількість хворих їх повертають – людей фактично ніде класти. Водночас на вихідних у нас привозили практично по 50 осіб щодня", – розповіла медикиня.

Вона уточнила, що незважаючи на велику кількість госпіталізованих, лікарня повністю забезпечена всім необхідним. Нещодавно на території будівлі встановили нову кисневу станцію, а також проводяться роботи "щоб протягнути його подачу на всі поверхи".

"Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати пацієнтів, але, на жаль, не завжди це вдається. До того ж ми також ризикуємо, як і всі – недавно від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер завідувач приймального відділення нашої лікарні. Він був першокласним фахівцем", – додала лікарка.

Вона зазначила, що на території лікарні працюють два морги – приватний і комунальний. Померлих родичі забирають постійно.

Додамо, що поруч із медзакладом працює кілька лабораторій, в яких можна здати аналізи на COVID-19. Незважаючи на карантинні обмеження, люди в чергах стоять без дотримання дистанції, а деякі без масок.

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