В ближайшие часы Киев накроет ненастье: ожидаются ливни, грозы и град

В Киеве в субботу, 26 июня, ожидается значительное ухудшение погодных условий. В столице ожидается гроза, местами град и шквалы ветра 15-20 м / с

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Из-за осложнений погоды синоптики объявили штормовое предупреждение (И уровень опасности, желтый).

Впрочем, несмотря на ливни и шторм в города будет царить жара. Днем столбик термометра достигнет отметки + 34 градуса, а вечером температура снизится до + 25 градусов.

В воскресенье, 27 июня, в столице продолжится непогода, а температура воздуха днем снизится до +28 градусов. Такая погода задержится и в начале рабочей недели.

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Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Департамент муниципальной безопасности КГГА отметили, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. нужно немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Во время интенсивных дождей – на местах возможных подтоплений дежурить дополнительная спецтехника КК "Киевавтодор". В случае их выявления на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел.: 284-74-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице зафиксировали еще один температурный рекорд в четверг, 24 июня, столбики термометра зафиксировали +35,5 ° C. Такой жары в столице не было 97 лет.