В Киеве вуз, попавший в скандал с туалетом, не увидел в торжествах ничего преступного

В Государственном университете телекоммуникаций считают, что ничего преступного в проведении праздничного открытия женской уборной к 8 Марта нет.

Об этом OBOZREVATEL заявила помощница ректора учебного заведения Ольга Сомко. "Ну, нет в этом ничего преступного. Мы улучшаем санитарно-гигиенические нормы, и в этом ничего плохого нет", – заявила Сомко. Она также сообщила, что новой уборной будут пользоваться учащийся заведения, и это улучшит условия обучение студентов.

В то же время языковой омбудсмен Тарас Креминь подготовил обращение в Министерство образования и науки (МОН) из-за проведения торжественного открытия женских уборных в Государственном университете телекоммуникаций в Киеве.

"Чрезвычайно поражен такими "праздничными" событиями в государственном вузе, в котором открытию женских уборных, сопровождающемся административным ленточно-перерезательным пафосом с лиричными выкрутасами, в Украине должен быть положен конец. Как уполномоченный подготовил обращение в Министерство образования и науки Украины с целью проведения служебного расследования по факту зафиксированного "действа". Что-то там не то", –написал Креминь на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошел курьезный случай в одном из столичных ВУЗов. К 8 Марта в Государственном университете телекоммуникаций с помпой открыли женский туалет.