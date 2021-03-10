В Киеве торжественно открыли женский туалет к 8 Марта. Видео

В Киеве произошел курьезный случай в одном из столичных ВУЗов. К 8 Марта в Государственном университете телекоммуникаций с помпой открыли женский туалет.

Как сообщает OBOZREVATEL, видеозапись торжества появилась в соцсетях.

На видеозаписи торжественного мероприятия приуроченному к Международному женскому дню видно выступления представителя администрации университета на фоне новенького туалета.

Ради открытия обновленной женской уборной даже торжественно перерезали красную ленточку. Мужчина на видео объявил, что туалет открыли по указанию ректора университета, а выбором цветовой гаммы стен, материалами отделки занимались женщины.

После церемонии всех пригласили выпить шампанского.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, необычный туалет появился в японской столице Токио. Из-за обмана зрения у местных жителей и туристов создается впечатление, что стены и даже унитазы "зависли" в воздухе.