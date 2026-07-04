Увеличилось число жертв российского удара по Киеву: аварийно-спасательные работы завершены

В Киеве вечером 4 июля были завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания в 16-этажный жилой дом в Дарницком районе. К сожалению, общее число жертв российского удара по украинской столице 2 июля возросло – по состоянию на сегодня известно, что в результате российского преступления погиб 31 человек и 102 получили травмы.

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Об этом сообщили в ГСЧС страны. Спасатели также показали фотографии с мест аварийно-спасательных работ.

Сегодня в ходе работ на 12-13 этажах было вывезено около 42 куб.м строительного мусора. С помощью автокрана (привлечённого спасателями Ровенской области) с этих же этажей извлечено 24 обломка железобетонных плитобщим весом около 53 тонн.

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"Останки тел, обнаруженные в ходе проведения работ, переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы", – сообщили в ГСЧС.

Удар по Киеву

В ночь на 2 июля российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Киеву, в результате которого пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Наибольшие разрушения понесла Дарницкий район, где ракета попала в многоэтажный дом, разрушив часть здания.

По данным ГСЧС, разрушения и пожары произошли в Дарницком, Шевченковском, Голосеевском, Печерском, Оболонском, Святошинском и Деснянском районах. Повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Непосредственную ответственность за организацию удара по Киеву 2 июля несет начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов. Как сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины начал соответствующее досудебное расследование.

И следствие уже установило, что Валерий Герасимов спланировал и организовал атаку по предварительному сговору с высшим политическим руководством государства-агрессора.

"Целями этого удара не были военные или стратегические объекты. Россияне умышленно наносили удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре, унеся жизни невинных людей, по которым сегодня скорбит вся Украина", – пояснил генеральный прокурор.

На сегодняшний день в больницах остаются 56 пострадавших киевлян, среди них – 6 медицинских работников и 4 ребенка.

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