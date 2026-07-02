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Россия ударила ракетой много многоэтажке в Киеве: под завалами могут быть люди. Фото и видео

Алексей Лютиков
Происшествия
4 минуты
25,8 т.
Россия ударила ракетой много многоэтажке в Киеве
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Ночью 2 июля российская террористическая армия нанесла очередной массированный удар по Киеву. В привычной для себя манере путинские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру, в частности, многоэтажные дома.

В Дарницком районе под завалами дома могут оставаться люди. Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA с места трагедии.

Последствия террора

В течение ночи один из ракетных ударов врага пришелся по жилому многоэтажному дому в Дарницком районе Киева. Вследствие целенаправленного удара часть дома была разрушена.

По состоянию на утро на месте теракта продолжается поисково-спасательная операция. По предварительной информации, под завалами могут оставаться люди.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Дарницком районе в результате попадания произошло разрушение с первого по шестой этажи в 9-этажном жилом доме.

Киевская городская военная администрация проинформировала, что известно о 28 локациях по всему городу, пострадавших в результате обстрела. В основном это жилая застройка и объекты гражданской инфраструктуры.

Также столичная власть предоставила обновленные даные по числу жертв и пострадавших по состоянию на 6:00 утра. По последним данным, во время ночной массированной атаки россияне убили в Киеве восьмерых людей. Еще десятки мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

В Киеве растет число жертв
Спасатели работают на месте теракта
Оккупанты атаковали жилой дом
Под завалами могут быть люди
Последствия российского терроризма
Враг нанес удар по Киеву
Оккупанты атаковали Киев ракетами
Под завалами дома могут оставаться люди

Все данные о террористической атаке

В ГСЧС сообщили, что в разных районах столицы после обстрела зафиксированы пожары и разрушения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

По информации спасателей, в Дарницком районе частичные разрушения жилых 5-этажек, 9-этажек, верхних этажей 16-этажки и частных домов.

В Шевченковском районе произошел пожар кровли 7-этажного жилого дома и здания гостиницы. По другим адресам – разрушение 5-этажки, возгорание в жилой 5-этажке на площади 300 кв. метров, а также в 3-этажном нежилом здании.

В Голосеевском районе пожар на техническом этаже 16-этажки. В Печерском районе зафиксированы разрушение жилой 9-этажки, а также пожар в пределах 1 и 2 этажей на площади 200 кв. метров. Здесь спасатели оказали помощь одному человеку.

В Оболонском районе был пожар на территории складской площадки, откуда в ближайшее пожарное подразделение люди принесли пострадавшего: ему спасатели оказали первую медицинскую помощь.

В Святошинском районе повреждены 2 частных жилых дома, а в Деснянском – жилая 9-этажка.

Спасатели ликвидировали пожар
Последствия обстрела Киева
Оккупанты атаковали жилые дома
Пострадавшим оказали помощь
В столице есть жертвы и пострадавшие
Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру
После обстрела возникли пожары
Проводится спасательная операция
Последствия ночной атаки

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