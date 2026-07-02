Россия ударила ракетой много многоэтажке в Киеве: под завалами могут быть люди. Фото и видео

Ночью 2 июля российская террористическая армия нанесла очередной массированный удар по Киеву. В привычной для себя манере путинские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру, в частности, многоэтажные дома.

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В Дарницком районе под завалами дома могут оставаться люди. Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA с места трагедии.

Последствия террора

В течение ночи один из ракетных ударов врага пришелся по жилому многоэтажному дому в Дарницком районе Киева. Вследствие целенаправленного удара часть дома была разрушена.

По состоянию на утро на месте теракта продолжается поисково-спасательная операция. По предварительной информации, под завалами могут оставаться люди.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Дарницком районе в результате попадания произошло разрушение с первого по шестой этажи в 9-этажном жилом доме.

Главные истории дня

Киевская городская военная администрация проинформировала, что известно о 28 локациях по всему городу, пострадавших в результате обстрела. В основном это жилая застройка и объекты гражданской инфраструктуры.

Также столичная власть предоставила обновленные даные по числу жертв и пострадавших по состоянию на 6:00 утра. По последним данным, во время ночной массированной атаки россияне убили в Киеве восьмерых людей. Еще десятки мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

Все данные о террористической атаке

В ГСЧС сообщили, что в разных районах столицы после обстрела зафиксированы пожары и разрушения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

По информации спасателей, в Дарницком районе частичные разрушения жилых 5-этажек, 9-этажек, верхних этажей 16-этажки и частных домов.

В Шевченковском районе произошел пожар кровли 7-этажного жилого дома и здания гостиницы. По другим адресам – разрушение 5-этажки, возгорание в жилой 5-этажке на площади 300 кв. метров, а также в 3-этажном нежилом здании.

В Голосеевском районе пожар на техническом этаже 16-этажки. В Печерском районе зафиксированы разрушение жилой 9-этажки, а также пожар в пределах 1 и 2 этажей на площади 200 кв. метров. Здесь спасатели оказали помощь одному человеку.

В Оболонском районе был пожар на территории складской площадки, откуда в ближайшее пожарное подразделение люди принесли пострадавшего: ему спасатели оказали первую медицинскую помощь.

В Святошинском районе повреждены 2 частных жилых дома, а в Деснянском – жилая 9-этажка.

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