Университет Шевченко в Киеве подвергся российскому удару. Фото последствий

В результате российского удара по столице 6 июля были повреждены здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Взрывной волной, в частности, были выбиты стекла в окнах и дверях одного из учебных корпусов.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил исполняющий обязанности ректора КНУ Валерий Копийка. Информации о пострадавших пока не поступало.

Что известно

"Сегодняшний массированный обстрел в очередной раз напомнил, какую высокую цену ежедневно платит Украина. В результате взрывной волны пострадали корпуса КНУ на ВДНХ: выбиты стекла в окнах и дверях одного из учебных корпусов, поврежден также общежитие", — говорится в сообщении.

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Он добавил, что на других объектах университета, по предварительной информации, повреждений нет, и поблагодарил все службы, которые оперативно работают над ликвидацией последствий.

Стоит добавить, что это уже не первый случай, когда в результате российских атак повреждения получают здания КНУ. Так, 25 мая 2025 года обломки одного из сбитых вражеских БПЛА упали вблизи общежитий Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в Голосеевском районе столицы.

Кроме того, в результате ракетного обстрела 31 декабря 2023 года были повреждены здания Выставочного кампуса КНУ имени Тараса Шевченко. В частности, взрывная волна и осколки выбили множество окон в зданиях факультетов и общежитиях.

Как писал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева на Виноградаре в результате комбинированного российского обстрела в ночь на 6 июля был поврежден жилой дом. Ракета буквально уничтожила квартиры на верхних этажах здания, унеся жизни местных жителей.

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