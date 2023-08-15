"Украина – это эксперимент": возле Киево-Печерской лавры верующие УПЦ МП продолжают распространять российскую пропаганду. Видео

В Киево-Печерской лавре поклонники УПЦ МП продолжают распространять нарративы российской пропаганды. В частности, одна из верующих заявила, что "Украина – это эксперимент", а полномасштабное вторжение РФ это "натовский договорняк".

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Об этом сообщило Hromadske. Представители московского патриархата до сих пор не покинули территорию Национального заповедника (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Так, одна из верующих заявила журналистам, что "если бы россия стреляла, она бы все бомбила". Кроме того, по ее словам, "война – это натовский договорняк", а "Украина – это эксперимент".

Стоит добавить, что событие произошло у одного из входов в Киево-Печерскую лавру. В настоящее время доступ к Национальному заповеднику ограничен, а на его территории продолжает работать комиссия Минкульта, которая проверяет и опечатывает корпуса.

Напомним, 9 августа суд признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ МП и Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра". Монахи московского патриархата должны были покинуть территорию Лавры еще до 4 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хозяйственный суд Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (Мужской монастырь) УПЦ вернуть Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" его имущество. В частности, речь идет о 79 объектах Нижней Лавры.

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