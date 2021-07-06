Ударит рекордный зной, а после ворвется осень: озвучен прогноз погоды в Киеве до конца лета

До конца лета в Киеве будет царить капризная погода – жара будет меняться холодными фронтами, а в августе несмотря на похолодание, дождей не ожидается. Температура воздуха в июле может установить новые исторические рекорды.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с погодой в столице до конца августа (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

По официальной информации синоптиков Укргидрометцентра погода в июле должна быть в пределах климатической нормы. По их данным средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах + 20-25 градусов. Правда, возможны отдельные дни с жарой.

По количеству осадков никаких рекордов не предвидится. Их месячное количество составит 34-91 мм, что в пределах климатической нормы.

Видео дня

Так, по данным погодного ресурса World Weather уже в ближайшие дни столицу накроет жара. С 8 по 16 июля в городе будет царить сухая погода с очень высокой температурой воздуха. Днем столбики термометра достигнут отметки + 33 градуса, а ночью будет свежее – не выше +21 градуса.

С 17 по 31 июля в городе будет царить более комфортная погода. Днем столбики термометра будут показывать + 27-29 градусов. Сильные дожди с грозами вероятные только 26 числа.

В августе в столице традиционно ожидают более прохладную погоду. Последний месяц лета стартует с довольно высокой температуры воздуха. Днем до + 31 градуса. Такая погода будет царить до 7 июля. Правда, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня 4 августа по прогнозам народного синоптика, 4 августа будет жарким днем месяца с показателем 35 градусов. Но потом рекордное тепло пойдет на спад.

Это подтверждают и прогностические модели. Так с 8 по 27 августа в городе прогнозируют сухую погоду с комфортной температурой воздуха. Днем не выше 27 градусов. Ночью будут господствовать "комфортные" градусы, не ниже + 20. А с 28 августа в городе ожидается незначительное снижение температуры воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня в Украине погода в июле и августе порадует и настоящей жарой, и приятной прохладой.