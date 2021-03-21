У Зеленского в 2 млн грн оценили ущерб для здания ОПУ после погромов. Видео

Повреждения здания Офиса президента, которые были нанесены во время акции в поддержку осужденного Сергея Стерненко на Банковой 20 марта, оцениваются примерно в два миллиона гривен.

Об этом заявили в пресс-службе главы государства, на Facebook-странице ОПУ также опубликовали видео последствий погромов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими", – говорится в сообщении.

Последствия акции 20 марта для Офиса президента

У Зеленского добавили, что первые два этажа здания нынешнего Офиса президента были построены в конце XIX века, а другие достроены в начале ХХ в.

Последствия акции 20 марта

Напомним: 21 марта, после ночной акции, проход к ОПУ перекрыли правоохранители. Журналисты OBOZREVATEL побывали на Банковой и предлагают читателям увидеть, как выглядел главный Офис главы государства.

Последствия акции 20 марта для здания ОПУ

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