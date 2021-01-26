Циклон с Балкан принесет в Киев сильный снег: Диденко назвала даты

Циклон с Балкан в середине недели – 27 и 28 января – принесет в Киев снег. Осадки могут быть сильными.

Об этом сообщается на странице синоптика Натальи Диденко в Facebook. Она уточнила, что осадки ожидаются ночью вечером в среду и ночью в четверг.

"Циклон с Балкан принесет нам снег и, возможно, даже сильный снег. Вечером 27 января и ночью 28 января циклон накидает многовато снега, по крайней мере, по прогнозу", – написала она.

Также она опубликовала карту прогноза. На ней снег обозначен фиолетовым цветом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января погода в Украине будет ветреной и с осадками в виде дождей и мокрого снега.