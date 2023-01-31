Треть киевлян перешла на украинский язык во время полномасштабной войны РФ — опрос

Преимущественно русскоязычный Киев стремительно меняется с начала полномасштабного вторжения РФ. За последний год на украинский язык перешли 33% жителей столицы, а еще 46% среди респондентов утверждают, что пользовались им в быту для общения еще раньше.

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Всего 13% среди опрошенных киевлян по-прежнему предпочитают русский. Таковы результаты социологического исследования через приложение "Киев Цифровой", передает Твоє місто.

"Голосование длилось 2 недели и сегодня, 31 января, появились конечные результаты. Итак, 86% опрошенных назвали украинский родным, в то же время 12% говорят, что их родной язык – русский", – указано в сообщении.

Социологи добавили, что почти половина опрошенных (47%) дома используют украинский, а более трети пользуются в быту на двух языках (37%). Почти половине (47%) перейти на украинскую мешает привычка. Около четверти опрошенных (24%) отметили, что украинскую культуру недостаточно популяризируют в обществе, а еще 21% сказали о личных страхах и неуверенности.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на территории Национального университета "Киево-Могилянская академия" введен запрет на использование русского языка. Правило относится к процессу обучения, но и даже личном общении между студентами и преподавателями.

На это сразу отреагировал бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он назвал такую меру посягательством на свободу и демократические ценности, что вызвало новую волну хейта в его сторону.

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