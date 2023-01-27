В ''Киево-Могилянской академии'' запретили русский язык для общения в стенах вуза

На языке государства-агрессора – на русском – запретили общаться на территории Национального университета "Киево-Могилянская академия". Запрет касается административного персонала, студентов и преподавателей вуза.

Видео дня

Такая норма в пятницу, 27 января, была утверждена в новых правилах внутреннего распорядка НаУКМА. Об этом сообщил член наблюдательного совета университета Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что преподавание дисциплин на русском в вузе не ведется уже очень давно. Теперь же на территории "Могилянки" запретили и общаться между собой на этом языке.

"В новых правилах, принимать которые толкают требования и вызовы времени, прописаны нормы по дистанционному обучению и его цифровым форматам, гибким формам рабочих графиков, учету рабочего времени и т.д.", – написал он.

Зубко отметил, что принимать такие решения требует новая реальность, а именно полномасштабное вторжение государства-агрессора России на территорию Украины.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов категорически выступил против русского языка в Украине. Он считает, что язык оккупантов должен исчезнуть с территории Украины вообще, как элемент вражеской пропаганды и промывания мозгов украинского населения. А кто против – "пусть идет на русские болота и квакает на русском языке там".

Как сообщал OBOZREVATEL, в дошкольных учреждениях и школах Киева больше не будут преподавать русский язык. Все предметы дети будут изучать на государственном украинском языке..