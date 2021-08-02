Трагедия в Главпочтамте в Киеве: 32 года назад из-за обрушения балкона погибли 11 человек. Фото

В Киеве на Майдане Незалежности 2 августа 1989 года обрушились колоны с балконом и навесом, расположенные над входом в Главпочтамт. В результате происшествия погибли 11 человек.

OBOZREVATEL вспомнил, что произошло в первые минуты трагедии. Благодаря действиям спасателей и простых киевлян несколько человек удалось спасти.

Официально причиной происшествия были названы ошибки, которые допустили рабочие во время строительства в 1957 году. В то же время, по одной из версий, обвал произошел из-за ремонта здания Главпочтамта, который проводился в те дни.

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Тогда рабочие проводили замену плитки на колонах – в день трагедии они с помощью перфораторов срезали старые элементы облицовки, а потом ушли на обед.

В момент происшествия под козырьком главного входа находилось много людей, которые спрятались там от дождя. В 16:20 рухнула крайняя левая колона, которая потянула за собой остальную конструкцию.

Первыми на помощь к пострадавшим бросились прохожие и воины-афганцы, которые в тот день праздновали недалеко День воздушно-десантных войск.

Как сообщило издание BBC Україна по словам Виталия Паничик, он в тот день как раз пришел в Главпочтамт, чтобы отправить телеграмму. Уходя из здания, он вспомнил, что забыл дописать пару строчек и вернулся, чтобы добавить их.

"И в этот момент такой грохот, и главное, что пыль, пыль. Прямо в середину. Хотел выбежать через центральный выход и там ужас. Гора кирпичей и колоны. Всех людей кто был в середине почтамта выводили через второй этаж запасного выхода на другую сторону", – описал момент трагедии Паничик.

Среди 11 погибших оказались 6 человек, которые прибыли в Киев из России – пара молодоженов из Москвы, трое жителей Южно-Сахалинска и житель Нового Оскола.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве произошло обрушение пола в доме по улице Бульварно-Кудрявской, 45б. В результате происшествия пострадал мужчина.