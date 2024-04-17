Теперь можно демонтировать: Минкульт лишил Арку дружбы народов в Киеве статуса памятника истории

Минкульт своим приказом лишил Арку дружбы народов статуса памятника истории. Соответственно, теперь этот монумент может быть полностью демонтирован.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 26 апреля 2022 года скульптурная часть монумента была убрана из центра столицы.

"Министерство культуры и информационной политики своим приказом признало не подлежащим внесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины бывший объект культурного наследия – Монумент на ознаменование воссоединения Украины с россией, расположенный в Киеве в Крещатом парке. Этим решением монумент потерял статус памятника истории и может быть демонтирован", – говорится в сообщении.

В Минкульте напомнили, что Арка дружбы народов в Киеве была установлена в 1982 году по случаю 60-летия образования СССР и 65-летия Октябрьского переворота 1917 года. Она относится к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу. Несмотря на переименование Киевсоветом в "Арку Свободы украинского народа", монумент представляет исключительно советские идеологемы и коннотации, поэтому несет угрозу национальной безопасности Украины.

Соответствующее заключение предоставила Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти по определению принадлежности объектов к символике российской имперской политики. В документе также говорится, что воплощенный в монументе миф о "воссоединении" двух "братских" народов не соответствует историческим реалиям.

"А в условиях широкомасштабного вторжения российской федерации в Украину этот миф активно используется для обоснования законности путинских территориальных претензий. Он также является частью информационно-пропагандистской кампании кремля, чтобы сформировать у украинцев искаженные представления о якобы "исторической безгосударственности" Украинского народа как "обломка" "разделенного русского народа", "искусственность Украины" как государства", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте национальной памяти Украины заявили, что Арка дружбы народов, которая теперь переименована в Арку свободы украинского народа в Киеве, должна быть полностью демонтирована. Там это объяснили тем, что объект является символом российской имперской политики.

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