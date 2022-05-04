Суммарное время воздушных тревог в Киеве составляет 355 часов

Суммарное время воздушных тревог, которые объявляли в Киеве составляет около 355 часов. В секундах это - 1 277 880.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель цифровой трансформации Киева, заместитель мэра столицы Петр Оленич. Город продолжает жить в условиях военного положения.

"15 дней. 355 часов. 21 300 минут. 1 277 880 секунд. Если сосчитать, то это суммарное время воздушных тревог в Киеве. Не забываем, что столица живет в условиях военного положения и продолжаем работать", – написал Оленич.

Напомним, российские оккупанты вечером 28 апреля нанесли ракетные удары по Киеву. В это время в столице с официальным визитом пребывал генсек ООН Антониу Гуттериш. Зафиксировано два попадания в Шевченковском районе города.

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В результате ракетного обстрела жилого дома со стороны российских оккупантов 28 апреля пострадали 10 человек. 4 гражданина были госпитализированы в медучреждения. Позднее, во время разбора завалов, было обнаружено тело погибшей при обстреле журналистки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские оккупанты ударили тремя ракетами по Одесщине. Обстрелы вели по мосту через Днестровский лиман.