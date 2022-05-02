Оккупанты совершили ракетный обстрел моста через Днестровский лиман
Российские оккупанты ударили тремя ракетами по Одесщине. Обстрелы вели по мосту через Днестровский лиман.
Враг бьет по этому мосту уже не в первый раз. Об этом сообщил спикер Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.
"Одесская область. Враг осуществил ракетные обстрелы моста через Днестровский лиман. Информация уточняется", - отметил Братчук.
По данным ОК "Юг", Одесщину рашисты атаковали тремя ракетами. Устанавливаются данные по пострадавшим и разрушениям.
Это уже третий удар по этому мосту в Заливе.
Напомним, 26 апреля по Одесчине ударили тремя ракетами, тогда удар пришелся по мосту через Днестровский лиман.
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