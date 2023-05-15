Судебное дело относительно "храма-МАФа" УПЦ МП возле Десятинной церкви в Киеве затягивается: в Минкульте назвали причину

Судебное дело относительно так называемого храма-МАФа УПЦ МП возле Десятинной церкви затягивается. Причиной этого является самоотвод уже второго судьи, который должен был рассматривать этот вопрос.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины. Сооружение нарушает ансамбль археологического комплекса "Десятинная церковь".

"На 16 мая назначено судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы религиозной общины УПЦ (МП), которая не согласилась с решением суда первой инстанции. Пока известно, что заседание может не состояться, поскольку уже двое судей заявили о самоотводе. То есть дело об освобождении территории Национального музея истории Украины от "храма-киоска" УПЦ затягивается, но позиция МКИП остается неизменной – храм-МАФ возле Десятинной церкви должен быть демонтирован", – подчеркнули в пресс-службе.

В Министерстве напомнили, что незаконное здание находится в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство. Оно нарушает ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь".

"Напомним, ранее Хозяйственный суд г. Киева удовлетворил иск Национального музея истории Украины и решил устранить Национальному музею истории Украины препятствия в пользовании земельным участком. Кроме того, отменить запись о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, а именно нежилое здание (лит. "Р"), часовню", – уточнили в пресс-службе.

В Минкультуры выразили надежду, что рассмотрение дела все же состоится 16 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд вынес решение о так называемом храме-МАФе возле Национального музея истории Украины. Представителей УПЦ МП обязали освободить земельный участок от незаконно сооруженного здания.

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