УПЦ МП не покинула территорию Киево-Печерской лавры: этот вопрос рассмотрит суд

Несмотря на окончание работы комиссии в Киево-Печерской лавре и составление акта приемки-передачи объектов, УПЦ МП продолжает пользоваться имуществом и не покинуло территорию Заповедника. Теперь этот вопрос будет решаться в судебном порядке.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Договор об аренде с представителями московского патриархата был расторгнут в конце марта.

"5 июня года Комиссия МКИП по приемке-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" завершила свою работу. По результатам работы Заповедник направил УПЦ (МП. – Ред.) Акт приемки-передачи государственного имущества, который они должны были подписать в течение 3 рабочих дней со дня получения, а также требование относительно передачи в распоряжение Заповедника ключей от замков и дверей ко всем 79 объектам государственного имущества, указанным в Акте. другие препятствия будут вовлечены в судебное дело", – написал Ткаченко.

Министр добавил, что в начале июля Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" ожидает решения Хозяйственного суда Киева. Оно касается обязательства УПЦ МП устранить препятствия в пользовании имуществом его собственником, то есть Заповедником, переданным в соответствии с договором № 2 от 19.07.2013, который разорван с 29 марта 2023 года.

"Отчет Комиссии МКИП по приемке-передаче имущества и требования Заповедника будут доказательствами многочисленных нарушений, допущенных УПЦ, а также совершение представителями УПЦ препятствий в пользовании имуществом Заповедника в судебном заседании для вынесения соответствующего решения", – резюмировал Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, специальная комиссия Минкульта завершила работу на территории Киево-Печерской лавры. В целом специалисты проверили и вернули в собственность государства 79 объектов.

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