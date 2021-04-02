Станцию метро "Харьковская" в Киеве могли назвать по-другому

Станцию Сырецко-Печерской линии киевского метро "Харьковская" могли назвать в честь бывшего поселка, который в 1988 году был включен в состав столицы – Бортничи.

Как сообщает портал 44, она была открыта 28 декабря 1994 года. Это односводчатая станция без колонн и пилонов с островной прямой платформой длиной 102,5 метров и шириной 11,1 метр.

Ее проектированием занимались архитекторы Валерий Гневишев и Тамара Целиковская. Оформление станции выполнено в светло-бежевых тонах. Освещение достаточно приглушенное, но красивое. Светильники выполнены в виде многочисленных ламп.

Название станции на колейных стенах выложено широко, по длине платформы.

Станция "Харьковская" открылась и работает с единственным названием, которое связано с расположенным рядом Харьковским массивом и Харьковским шоссе. В проектах также предполагалось, что станции могут дать название "Бортничи".

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