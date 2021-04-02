Станцію метро "Харківська" у Києві могли назвати по-іншому

Станцію Сирецько-Печерської лінії київського метро "Харківська" могли назвати на честь колишнього селища, яке в 1988 році було включено до складу столиці – Бортничі.

Як повідомляє портал 44, вона була відкрита 28 грудня 1994 року. Ця односводчата станція без колон та пілонів з острівною прямою платформою довжиною 102,5 метрів та шириною 11,1 метрів.

Її проектуванням займалися архітектори Валерій Гнєвишев та Тамара Целіковська. Оформлення станції виконано в світло-бежевих тонах. Освітлення досить приглушене, але красиве. Світильники виконані у вигляді численних ламп.

Назву станції на колійних стінах викладено широко, по довжині платформи.

Станція "Харківська" відкрилася та працює з єдиною назвою, яка пов'язана з розташованим поруч Харківським масивом та Харківським шосе. У проектах також передбачалося, що станції можуть дати назву "Бортничі".

Раніше OBOZREVATEL показав історичні фото, на яких відображено будівництво станції метро "Позняки" в Києві.