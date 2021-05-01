Станция метро "Политехнический институт" в Киеве: интересные факты и фото

Станция Святошинско-Броварской линии метро "Политехнический институт" в Киеве до своего открытия целый год работала в техническом режиме.

Как сообщил портал 44, она начала принимать пассажиров 5 ноября 1963 года. Длина ее платформы составляет 101 метр, а ширина – 15,5 метров.

Архитекторами станции были Григорий Головко, Борис Дзбановский, Евгений Иванов и Михаил Сыркин. Над станцией также работал скульптор Василий Бородай.

"Политех", как ее сокращенно называют киевляне, строилась простой, проектировалась без излишеств, однако, все равно получилась примечательной. Это простая конструкция с крупным желтым мрамором, но пилоны имеют не ровную, а сужающуюся к низу форму. На станции впервые были применены железобетонные тюбинги.

Ранее одним из ее элементов убранства зала был барельеф, на котором была изображена девушка на фоне серпа и молота. Причем серп представляет собой трассу движения спутника, что связывает оформление станции с наукой. В рамках декоммунизации молот из конструкции убрали.

"Политехнический институт" называется так благодаря Киевскому политехническому институту имени Игоря Сикорского, и указывает на соответствующее расположение. Выйдя на этой станции, можно быстро добраться до одного из корпусов или общежитий института, поэтому она пользуется популярностью у студентов.

Ранее OBOZREVATEL показал, как могла выглядеть станция Святошинско-Броварской линии метро "Университет".