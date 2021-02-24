Станция метро "Олимпийская" сменила несколько названий: интересные факты

В Киеве станция Оболонско-Теремковской линии метро "Олимпийская" с начала своей постройки несколько раз меняла название.

Как сообщает 44, суточный пассажиропоток превышает 30 тысяч человек.

Станцию проектировали архитекторы Тамара Целиковская, Анатолий Крушинский и скульптор Александр Миловзоров, и она была открыта 19 декабря 1981 года.

В сравнении со многими другими пилонными станциями, в зале много открытых пространств, что связано с расчетом на пассажиропоток. В конце зала находится олимпийская композиция с кольцами. Стоит отметить, что они появились несколько позднее.

Станцию облицевали серым мрамором, поэтому визуально там достаточно темно. Изначально, стены планировалось делать белыми, но материала такого цвета не хватало, поэтому работали с тем, что есть.

"Олимпийская" ранее называлась "Республиканским стадионом", по названию главного стадиона, расположенного рядом. Проектное название – "Центральный стадион". С 11 июля 2011 года, станция метро носит нынешнее название. Оно тоже имеет основную отсылку к НСК "Олимпийскому" (ранее называвшемся "Республиканским стадионом"). Также рядом находятся несколько олимпийских комплексов.

Ранее OBOZREVATELрассказывал об истории станции, ради которой в Киеве снесли ряд зданий.