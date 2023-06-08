Станции очистки воды и продукты питания: Кличко рассказал, какую помощь Киев отправил Херсону

Киев отправил помощь Херсону, страдающему после подтопления, возникшего в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС. В частности, это надувные лодки, станции биологической очистки воды и продукты питания.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Кроме того, будет обеспечено оздоровление 100 местных детей в Карпатах.

"Киев отправил помощь Херсону, страдающему после подтопления, вызванного подрывом российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС. В частности, сегодня утром от столицы повезли: 4 мотопомпы HONDA, 32 станции биологической очистки воды LUQUEL, 2 надувные лодки CapROIN Combat, а также летние спальники, термосы, наборы посуды и 2,2 тонны продуктов питания (мясных и овощных консервов)", – сообщил Кличко.

Мэр Киева добавил, что столица обеспечит оздоровление 100 детей из Херсона в Карпатах, в частности, в Трускавце. А власти Херсона сформируют группы тех, кто отправится в места отдыха.

Напомним, в ночь на 6 июня оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Многие населенные пункты Херсонщины под угрозой затопления, а также во многих населенных пунктах из-за этого есть проблемы с подачей воды, в частности в Кривом Роге, Марганце и Никополе.

Как сообщал OBOZREVATEL, подрыв дамбы Каховской ГЭС и спуск воды из Каховского водохранилища никоим образом не отразится на водоснабжении Киева. Как отметил мэр столицы Виталий Кличко, ситуация под контролем и остается стабильной.

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