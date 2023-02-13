Стало известно, в каких районах Киева есть проблемы с энергетикой в пиковые часы нагрузки

В двух районах Киева возможны отключения света в пиковые часы нагрузок из-за повреждений объектов энергетики. Жителей столицы призывали потреблять электроэнергию разумно.

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Об этом рассказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, передает телеканал Киев. Восстановление инфраструктуры еще не завершено.

"Несколько дней уже нет ограничений с точки зрения объемов генерации на Киев. Это хорошая новость. Но есть несколько поврежденных инфраструктурных объектов "Укрэнерго", которые уже давно повреждены, их ремонтируют, они работают в ограниченном режиме. В пиковые часы в нескольких районах Голосеевского и Святошинского районов, когда растет потребление, применяются стабилизационные графики отключений", – уточнил Коваленко.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Киеве можно по этой ссылке, а для Киевской области – по этой ссылке.

Напомним, лимиты потребления электроэнергии для каждой области определяются с учетом количества жителей в ней, развитости промышленности, фактического потребления и среднемесячной температуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в выходные благодаря усилиям энергетиков в Украине не было отключений электроэнергии, однако с новой недели возвращаются отключения света. Обойтись без выключений света помог ряд факторов, но это не говорит о том, что таких дней станет больше.

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