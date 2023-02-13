Участятся ли дни без отключений света в Украине: в ДТЭК сделали заявление

На выходных благодаря усилиям энергетикам в Украине не было отключений электроэнергии, однако с новой недели возвращаются отключения света. Обойтись без выключений света помог ряд факторов, но это не говорит о том, что таких дней станет больше.

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Свет не выключали из-за увеличения генерации, снижения потребления из-за исходного и потепления и ремонта сетей. Об этом рассказал директор ГТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

Также ситуация в энергосистеме в минувшие выходные была контролируемой из-за потепления и увеличения продолжительности дня снизилось потребление энергии. При этом остаются регионы, где ситуация очень сложная.

"У нас остается много точек, сильно пострадавших в результате обстрелов и которые еще не отремонтированы полностью. Например, Одесса, Киевщина Харьковщина, Запорожье", – указал Сахарук.

Как рассказал ранее бывший заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин OBOZREVATEL, у Европейского Союза (ЕС) достаточно мощностей, чтобы поставлять необходимые объемы электроэнергии в Украину. В то же время, ключевым вопросом является цена этого тока.

"У ЕС есть такая возможность сейчас (экспортировать. – Ред.). То есть достаточно мощностей для того, чтобы удовлетворить тот объем спроса, который есть в Украине, но здесь ключевой вопрос – цена. У нас сейчас действует мораторий на электроэнергию, то есть тарифы во время войны держатся на одном же уровне. Есть вопрос: повышение тарифов приведет к тому, что потребитель сможет и будет ли платить больше? А какой будет реакция украинского поколения, работающего в условиях низких цен по мораторию? Поэтому вопрос действительно трудный. Также еще вопрос по поводу спроса среди граждан. Есть проблема с верификацией людей, есть проблема с тем, что многие уехали, также проблема с адресной помощью", – отметил Рябчин.

OBOZREVATEL сообщал, что в Украине начали внедрять сообщения о плановых отключениях электроэнергии с помощью SMS-рассылок. Услуга уже доступна в Киеве абонентам мобильного оператора lifecell, однако вскоре может появиться и в других регионах.

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