Стало известно, сколько пар расписалось в Киеве в День влюбленных

В Киеве в День влюбленных, 14 февраля, расписалось 146 пар. Всего в Украине в этот день было зарегистрировано 587 браков.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального управления Министерства юстиции. Больше браков зарегистрировали в 6 регионах страны.

"Сложно даже представить, сколько признаний в любви было слышно в стенах отделов ДРАЦС хотя бы за последний год. Хочется, чтобы они звучали каждый день, ведь любовь — это то, что дарит нам силы и надежду. Вчера в День влюбленных было зарегистрировано 587 браков", – сообщили в пресс-службе.

Так, свои сердца 14 февраля соединили:

в Киеве – 146 пар;

в Киевской области – 108 пар;

в Винницкой области – 107 пар;

в Хмельницкой области – 77 пар;

в Житомирской области – 76 пар;

в Черкасской области – 73 пар.

Напомним, в День всех влюбленных не только звезды решили публично поздравить своих вторых половинок и аудиторию с праздником. Сервис для проверки контрагентов YouControl представил забавные открытки ко Дню святого Валентина. У них, якобы от имени украинских политических деятелей, написаны приятные пожелания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за 350 дней полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины родились 15 643 младенца. Кроме того, за это время поженились 23 650 пар.

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