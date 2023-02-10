Стало известно, сколько малышей родилось в Киеве за 350 дней войны

В Киеве за 350 дней полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины родились 15 643 младенца. Кроме того, за это время женились 23 650 пар.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Среди новорожденных – 260 двоен и три тройни.

"Украина борется с агрессором всеми возможными способами: дипломаты налаживают международное сотрудничество и ведут результативные переговоры о поставке помощи, украинцы ежедневно работают на благо экономики, а наши сильнейшие воины каждый день защищают Родину. И пока мы все работаем на Победу, в Киеве ежедневно рождаются украинцы создаются новые семьи", – написал Поворозник.

Он уточнил, что за 350 дней полномасштабной войны в Киеве поженились 23 650 пар. В столице с 24 февраля родилось 15 643 малыша: 8092 мальчика и 7551 девочка.

Напомним, в Киеве в первый день нового 2023 родилась тройня. Мальчиков назвали Матвей, Богдан и Владислав. Всего в городе 1 января родилось 12 мальчиков и 19 девочек.

Добавим, в Украине упростили процедуру расхода компенсации за "пакет малыша". Так, если раньше родители могли это сделать только в специальных магазинах, с которыми было заключено соответствующее соглашение, то сегодня семья может потратить средства фактически в любой торговой сети на нужды ребенка. При этом, имея выбор между получением самого пакета и компенсацией за него, украинцы все чаще выбирают деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после рождения ребенка можно получить денежную компенсацию за "пакет малыша". Такая услуга появилась в Малышке (Действие). Для этого нужно заполнить заявление в программе и открыть специальный счет в ПриватБанке.

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