''Люблю тебя, несмотря на все завтраки'': шуточные валентинки от Зеленской, Залужного и Джонсона покорили сеть. Фото

В День всех влюбленных не только звезды решили публично поздравить своих вторых половинок и аудиторию с праздником. Сервис для проверки контрагентов YouControl презентовал забавные открытки ко Дню святого Валентина. В них, якобы от имени украинских политических деятелей, написаны приятные пожелания.

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Валентинки YouControl разместил у себя в Facebook. На них изображена первая леди Украины Елена Зеленская, Валерий Залужный, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Анджей Дуда, Эммануэль Макрон, пес Патрон и другие. Всего представлено 11 открыток (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Мы признаемся в любви нашим пользователям, несокрушимому бизнесу, неутомимым журналистам, пылким общественным деятелям. Посылаем любовь и веру героям, защищающим страну и нашу жизнь, волонтерам, спасателям и всем, кто продолжает умело работать ради победы", – написали в публикации.

На валентинке с Еленой Зеленской, сообщается, что адресата "любят несмотря на "завтраки", с Залужным – что "ожидают встречу как на прибытие "леопардов", а с Макроном – что нравится говорить с получателем часами. Украинцы оценили креативные открытки, оставив свои реакции под постом.

"Пусть возлюбленные скорее возвращаются домой в теплые объятия, пусть любовь прорастает чудесным цветком в наших душах. Любите друг друга, как команда YouControl любит открытые данные, – безгранично, до безумия", – говорится на странице сервиса для проверки контрагентов.

Недавно OBOZREVATEL писал, что на фоне слухов о разводе Потапа и Насти Каменских, Алексей трогательно поздравил с Днем всех влюбленных певицу. Супруга продюсера моментально отреагировала на его обращение. Подробнее – читайте в нашем материале.

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