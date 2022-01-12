Стало известно, когда начнут демонтаж главной елки Украины в Киеве

В понедельник, 17 января, в Киеве рабочие начнут демонтаж главной елки Украины. Она установлена на Софийской площади.

Об этом OBOZREVATEL рассказал представитель Folk Ukraine Игорь Добруцкий. По его словам, на то, чтобы разобрать новогоднее дерево может понадобиться около недели.

"Начнем в понедельник (17 января) в 9:00. У нас на это есть приблизительно десять дней, но я думаю, что за неделю мы справимся", – уточнил Добруцкий.

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Он добавил, что все игрушки и украшения, которые были использованы для украшения новогодней локации на Софийской площади снимут и отправят на хранение.

"Уже в следующем году их используют для (украшения – Ред.) локаций в Киеве. В тех точках, где этих украшений не было. Например, Арка дружбы народов, Мариинский парк и так далее. Это такая стратегия и задание мэра города, чтобы на следующие новогодние праздники сказочным был не только центр столицы, но и другие районы", – резюмировал Добруцкий.

Отметим, украшение главной елки Украины посвящено одному из христианских праздников – Рождеству Христову. На дереве повесили 20 тысяч шариков красного и золотистого цвета.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что главная елка Украины, которую установили на Софийской площади, попала в список самых красивых в Европе. Украинский символ Нового года занял 13-е место.