В Киеве объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В Киеве и области до конца суток, 5 мая, а также на протяжении 6 мая ожидаются порывы ветра 15-18 метров в секунду.

Как сообщили в Укргидрометцентре, объявлен первый уровень опасности – желтый, передает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Во избежание травм, в такую погоду следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий. Они могут сорваться в случае сильного порыва ветра", – уточнили спасатели.

Напомним, ранее синоптик прогнозировала, что в Киеве 5 мая должна быть солнечная хорошая погода – воздух прогреется до +20 градусов.

При этом Украину придет антициклон Trudi, который повлечет за собой резкое изменение погоды. В частности, наша страна станет одной из самых теплых в Европе, но ночью ее территорию охватят заморозки.

"Киевлянам лучше будет на улице, чем дома, потому что ночная, еще низкая температура воздуха, +2...+5 градусов, так остудит дома, что даже дневная в +20 пока не спасут от флисовых противных штанов и домашних теплых кофт", – пошутила синоптик Наталья Диденко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в среду, 5 мая, более 400 тысяч детей вернулись к обучению в столичных учебных заведениях.