Собака-рекордсменка из Киева преодолела 55 тысяч километров и побывала в 30 странах. Видео

Cобака из Киева установила Национальный рекорд Украины, объездив со своими хозяевами 30 стран и 116 городов. Животное передвигалось разными локациями 16 видами транспорта.

Об этом сообщили в сюжете ТСН. Там отметили, что хояева подобрали четырехлапого друга на одной из улиц в маленьком индийском городке. Ее назвали Чапати в честь индийского хлеба (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Когда животное решили подобрать, то оказалось, что она в многочисленных лишаях и бесчисленных блохах. Выходили, вылечили и прикипели душой. После этого владельцы животного решили узнавать мир вместе.

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За такое количество путешествий, любительницу посещать разные уголки мира внесли в Национальный реестр рекордов Украины. Чапати преодолела 55 тысяч километров, 14 островов и 11 морей.

Животному позавидуют даже знатные любители путешествий. Она побывала в Италии, Непале, Филиппинах, Мьянме, Таиланде, Северной Македонии и других странах.

Чтобы везде побывать, у Чапати есть необходимый набор документов – паспорт, прививки, а еще и чип, который ей вживили под кожу. О своих приключениях она рассказывает в соцсети, у нее есть персональная страница в Facebook. За блогом собаки следят уже более 8 тысяч подписчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Киевской области проживает утка Глаша возраст которой составляет 25 лет. Она является самой старой уткой проживающей в нашей стране.