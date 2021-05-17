Под Киевом живет утка-рекордсменка, которой '125' лет. Видео

В Киевской области проживает утка Глаша, породы Украинская серая хохлатая, возраст которой составляет 25 лет. У владельцев утка появилась в далеком 1996 году.

Об утке-старожилке рассказали в сюжете ТСН. Там также отметили, что Глашу уже занесли в Книгу рекордов Украины как рекордсменка-долгожительницу.

Для того чтобы убедиться, что домашней утке до 25 лет, ее осмотрел профессиональный орнитолог. Он подтвердил, что Глаша действительно является рекордсменкой среди уток, которые живут более 20 лет.

"Ей 25 лет. И его состояние здоровья, внешний вид и все остальные компоненты как раз об этом и говорят", – рассказал хозяин птицы Геннадий Тищенко.

Несмотря на почтенный возраст пернатая еще достаточно активна. Она разгуливает по двору частного дома, как почтенная дама.

Один утиный год равен примерно 5 человеческим, поэтому Глаша, условно, уже есть 125-летней бабушкой. Утку внесли в Книгу рекордов Украины как рекордсменку-долгожительницу.

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