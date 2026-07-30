Следы от шрапнели и уничтоженный товар: на Почайне в результате обстрела сгорел известный киевский рынок. Фото и видео

Страна-террорист РФ в ночь на 30 июля нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. В Оболонском районе, в частности, возле станции метро "Почайна" в результате обстрела возник пожар на рынке "Антиквар", который некоторые называют "блошиным".

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте продолжают работать все экстренные службы.

Российский обстрел

Так, в ночь с 29 на 30 июля Россия нанесла очередной удар по Киеву. Последствия террористической атаки зафиксированы в нескольких районах, в частности в Оболонском, где из-за обстрела со стороны РФ произошёл пожар на рынке "Антиквар".

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Пожар, который потушили спасатели, уничтожил торговые ряды и товар предпринимателей. Кроме того, рядом с рынком на месте попадания вражеской ракеты образовалась глубокая воронка. Судя по припаркованному рядом автомобилю, враг применил боеприпас со шрапнелью — машина буквально превратилась в решето. По предварительной информации, здесь пострадал один человек.

Кроме того, в результате атаки был поврежден вход в станцию метро "Почайна", расположенную рядом с местом обстрела. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и правоохранители. Также здесь находятся предприниматели, которые из-за террористического обстрела остались без работы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 30 июля, страна-агрессор Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. В столице прогремела серия взрывов, после которых вспыхнули пожары. Известно как минимум об одном погибшем.

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