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Следы от шрапнели и уничтоженный товар: на Почайне в результате обстрела сгорел известный киевский рынок. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
3 минуты
9,1 т.
В Почайне в результате обстрела сгорел известный киевский рынок
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Страна-террорист РФ в ночь на 30 июля нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. В Оболонском районе, в частности, возле станции метро "Почайна" в результате обстрела возник пожар на рынке "Антиквар", который некоторые называют "блошиным".

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте продолжают работать все экстренные службы.

Российский обстрел

Так, в ночь с 29 на 30 июля Россия нанесла очередной удар по Киеву. Последствия террористической атаки зафиксированы в нескольких районах, в частности в Оболонском, где из-за обстрела со стороны РФ произошёл пожар на рынке "Антиквар".

На Почайне в результате обстрела сгорел известный киевский рынок.
В Почайне в результате обстрела сгорел известный киевский рынок.
В результате обстрела на рынке "Антиквар" возник пожар.
В результате обстрела на рынке "Антиквар" возник пожар.
Уничтоженный товар.
Уничтоженный товар.
Уничтоженный товар.

Пожар, который потушили спасатели, уничтожил торговые ряды и товар предпринимателей. Кроме того, рядом с рынком на месте попадания вражеской ракеты образовалась глубокая воронка. Судя по припаркованному рядом автомобилю, враг применил боеприпас со шрапнелью — машина буквально превратилась в решето. По предварительной информации, здесь пострадал один человек.

Спасатели на месте пожара.
Следы от шрапнели.

Кроме того, в результате атаки был поврежден вход в станцию метро "Почайна", расположенную рядом с местом обстрела. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и правоохранители. Также здесь находятся предприниматели, которые из-за террористического обстрела остались без работы.

Продавец смотрит на место, где еще вчера он работал.
Продавцы смотрят на место, где еще вчера они работали.
Продавцы смотрят на место, где еще вчера они работали.
Продавец среди уничтоженного товара.
В результате обстрела поврежден вход на станцию метро "Почайна".
В результате обстрела поврежден вход на станцию метро "Почайна".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 30 июля, страна-агрессор Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. В столице прогремела серия взрывов, после которых вспыхнули пожары. Известно как минимум об одном погибшем.

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