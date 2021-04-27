Следующим из "красной" зоны выйдет Киев, – Степанов

В ближайшее время столицу Украины Киев намерены вывести из "красной" зоны эпидемиологической опасности из-за распространения коронавируса. Вероятно, локдаун в городе ослабят.

Об этом на брифинге 27 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Киев будет переведен в "желтую" зону карантина. По всем показателям город продемонстрировал, что нет превышений критериев, хотя еще месяц назад ситуация была тяжелой", – отметил он.

По его словам, Министерство здравоохранения (Минздрав) за его подписью уже отправило соответствующее представление на региональную комиссию по вопросам с техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Та должна провести заседание, по итогам которого столицу переведут из "красной" сразу в "желтую" зону.

Министр напомнил, что пока "красными" в Украине остаются девять регионов, еще девять "оранжевые", а остальные шесть – "желтые".

Степанов поблагодарил местные органы власти за четкую и взвешенную позицию по соблюдению карантина, а также украинцев.

"За понимание, веру. За то, что иногда сомневаетесь, но все равно придерживаетесь и храните свое здоровье", – подчеркнул он.

Отметим: в течение суток 26 апреля в Киеве зарегистрировали 869 новых случаев COVID-19, а всего их стало 192 620. В то же время еще 31 житель столицы скончался от последствий болезни (в общем 4497), 829 вылечились (120 873).

Напомним, что адаптивный карантин в стране действует с делением на три зоны: "желтую", "оранжевую" и "красную" (от "зеленой" отказались после пересмотра постановления Кабмина еще 24 февраля). Они устанавливаются в зависимости от ежедневной оценки таких признаков:

заболеваемость гриппом и ОРВИ;

заполненность койко-мест в больницах для больных коронавирусом;

динамика госпитализации;

показатели, характеризующие тестирование лиц с подозрением на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан предупредил, что на Пасху в Киеве усилят карантинные мероприятия.