На Пасху в Киеве могут запретить богослужения

На Пасху в Киеве усилят карантинные мероприятия.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил председатель Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"В Вербное воскресенье провели рейд по всем церквям. И увидели, что предварительные договоренности, которые были составлены в четверг и пятницу, к сожалению, не соблюдались: большие скопления людей, отсутствие дистанции, отсутствие масочного режима при проведении богослужений. Поэтому на Пасху будем проводить дополнительные мероприятия, будем устанавливать дополнительные посты для соблюдения режимов", – отметил Рубан.

"Что касается перехода в разных регионах к разным зонам, то в красных зонах такие праздники будут полностью запрещены как массовые мероприятия. Но поскольку идет уменьшение заболеваемости в некоторых регионах, то они будут, но с определенными ограничениями", – пояснил глава Госпродпотребсужбы в Киеве.

А в случае, если в церквях не будут соблюдать эпидемические нормы, штрафы выпишут как гражданам, так и религиозным учреждениям.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 25 апреля, в Киеве коронавирусом (COVID-19) заразились 256 человек.Поборолы болезнь 242 человека (всего 120044), умерло 21 (4466).