Сказочные тролли в Fly Park: в столичном комплексе поселятся дружелюбные пушистики

6 декабря в детском развлекательном центре Fly Park на Оболони откроют тематический "Парк троллей" с масштабными инсталляциями до трех метров в высоту.

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Главными персонажами парка станут милые пушистики, которые оживают благодаря анимотронике, приветливо приветствуют гостей, улыбаются и охотно позируют для фото. Посетителей будут ждать тематические локации с фигурами-гигантами, развлекательные программы и интерактивы для детей. Изюминкой же мероприятия станут аниматоры и тематические театрализованные представления на сцене по выходным.

Посетителям также будут доступны другие игровые зоны комплекса Fly Park без дополнительных затрат, в том числе мега-батуты, лабиринты и горки. На территории парка также находятся фуд-корты и лаунж зона.

Следует отметить, что все фигуры троллей и декорации выставки сделаны в Украине.

Приобрести билеты можно на официальном сайте мероприятия. Предусмотрены льготные билеты. Подробности – в Instagram и Facebook мероприятия.

Адрес: Fly Park (ТРЦ DREAM Оболонский проспект, 21Б, атриум Италия, 2 этаж)

График работы: пн-пт с 11:00-21:00

cб-вс с 10:00-21:00

Стоимость билета: детский в будни – 250 грн., в выходные – 350 грн.