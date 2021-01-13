Скандальной шляпе нашли новое место в Киеве. Фото

Сказочную шляпу, которая не долго украшала главную елку Украины, перевезли к зданию Киевской школы экономики, расположенному на улице Николая Шпака, 3 в столице.

Как сообщил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, она установлена перед входом в КШЭ.

"Все будущие студенты бакалаврата должны прийти под шляпу. И шляпа определит будущую специальность. Или они станут политиками – президентами, станут учеными – нобелевскими лауреатами, или ИТ-бизнесменами, которые создадут новый Гугл или биткойн", – написал политик.

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