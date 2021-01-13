Скандальному капелюху знайшли нове місце в Києві. Фото

Казковий капелюх, яка недовго прикрашав головну ялинку України, перевезли до будівлі Київської школи економіки, розташованій на вулиці Миколи Шпака, 3 в столиці.

Як повідомив екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, вона встановлена перед входом у КШЕ.

"Усі майбутні студенти бакалаврату повинні прийти під капелюх. І капелюх визначить майбутню спеціальність. Або вони стануть політиками - президентами, стануть вченими - нобелівськими лауреатами, або ІТ-бізнесменами, які створять новий Гугл або біткойн", – написав політик.

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