Скандальному капелюху знайшли нове місце в Києві. Фото
Казковий капелюх, яка недовго прикрашав головну ялинку України, перевезли до будівлі Київської школи економіки, розташованій на вулиці Миколи Шпака, 3 в столиці.
Як повідомив екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, вона встановлена перед входом у КШЕ.
"Усі майбутні студенти бакалаврату повинні прийти під капелюх. І капелюх визначить майбутню спеціальність. Або вони стануть політиками - президентами, стануть вченими - нобелівськими лауреатами, або ІТ-бізнесменами, які створять новий Гугл або біткойн", – написав політик.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв:
Казковий капелюх, що прикрашав головну новорічну ялинку країни на Софійській площі в Києві, вирішили замінити восьмикутною зіркою.
Замінити "чаклунський" капелюх традиційною різдвяною зіркою попросили представники протестантських церков України, які звернулися з відповідним проханням до мера столиці.
17 грудня 2020 року, замість капелюха встановили восьмикутну зірку.
На Софійській площі в Києві після введення карантинних обмежень 12 січня розпочався демонтаж святкової локації біля головної ялинки України.