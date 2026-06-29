ОБРАЩЕНИЕ ВОО "УКРАЇНСЬКА АЛЬТЕРНАТИВА"

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К ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ООН, КОНГРЕССУ США, РУКОВОДСТВУ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ЛИДЕРАМ ВСЕХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ

Мир больше не имеет права позволять рф убивать мирных граждан.

Далее текст на языке оригинала.

Світ більше не має права рахувати українських загиблих як статистику.

Світ більше не має права шукати компроміс між міжнародним правом і державою-агресором.

Ми звертаємося до вас не лише від імені українців. Ми звертаємося від імені самої ідеї міжнародного права, яке сьогодні проходить найважче випробування з часу завершення Другої світової війни.

Агресія російської федерації проти України – це не двосторонній конфлікт. Це виклик усьому світовому порядку. Наголошуємо !

Якщо агресор досягає своєї мети силою зброї, завтра жоден міжнародний договір, жодна гарантія безпеки і жодне право суверенної держави не матимуть жодної цінності.

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Саме тому ця війна не може бути зупинена лише силами української армії.

Україна вже пʼятий рік стримує державу, яка відкрито кинула виклик міжнародному праву. Але відповідальність за припинення акту агресії лежить не лише на українському народові.

Особлива відповідальність лежить на державах, які були гарантами безпеки України після її відмови від ядерної зброї. Сполучені Штати Америки та Велика Британія взяли на себе політичні зобов’язання за Будапештським меморандумом. Ми дуже вдячні за підтримку України з початку агресії і до тепер.

Але.

Сьогодні настав час діяти відповідно до духу цих зобов’язань.

Ми закликаємо Генерального секретаря ООН ініціювати створення широкої міжнародної антипутінської коаліції держав, здатної об’єднати політичні, дипломатичні, економічні та інші законні засоби для припинення акту агресії відповідно до принципів Статуту ООН, включаючи право на колективну самооборону, передбачене статтею 51.

Окремо змушені констатувати: політика нової адміністрації США щодо цієї війни викликала глибоке обурення у значної частини українського суспільства.

Призупинення окремих пакетів допомоги, обмеження обміну розвідувальною інформацією, а також спроби досягти швидкого політичного врегулювання без усунення першопричини війни багатьма в Україні були сприйняті як кроки, що могли послабити позиції держави-жертви агресії та створити додаткові можливості для кремля.

кремль — вдарив з новою силою не прихованої підтримки Білого дому, на жаль.

Ми бачимо, що останнім часом позиція президента Дональда Трампа за окремими питаннями стала жорсткішою щодо росії. Проте доля України, а разом із нею і безпека Європи, не можуть залежати від політичних коливань чи зміни поглядів будь-якого окремого світового лідера.

Міжнародне право не може працювати за принципом політичної кон’юнктури.

Саме тому ми категорично закликаємо припинити будь-який міжнародний тиск на Україну, та ініціативи, з метою примушення до переговорів на умовах, які не відповідають нормам міжнародного права.

Не Україну потрібно змушувати домовлятися.

Потрібно змусити агресора припинити агресію.

Не жертва повинна погоджуватися на втрату своїх територій.

Агресор повинен безумовно вивести всі свої війська з усієї міжнародно визнаної території України.

Без ультиматумів.

Без торгівлі українською землею.

Без нав’язування так званих "компромісів".

Такого результату вимагають уже ухвалені рішення міжнародних інституцій та фундаментальні принципи Статуту ООН.

Ми звертаємося до всіх демократичних держав.

Досить політики стриманих заяв.

Досить дипломатичних формулювань, за якими продовжують гинути люди.

Досить спроб умиротворення агресора.

Настав час безпрецедентного політичного, економічного та дипломатичного тиску, який змусить росію припинити війну.

Одночасно необхідно максимально прискорити роботу міжнародного трибуналу щодо злочину агресії, а також забезпечити невідворотне притягнення до відповідальності всіх осіб, винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.

Без покарання зло повертається.

Без справедливості мир стає лише паузою перед новою війною.

Ми закликаємо світ нарешті обрати не політичний комфорт, а право.

Не мовчання, а відповідальність.

Не страх перед агресором, а захист людської гідності. Бо кремль знову витягнув свою ядерну дубинку, на яку немає відповідної реакції. А мовчання і попусництво - може сприяти посиленню ескалації.

Україна бореться не лише за власну свободу.

Вона сьогодні захищає саму ідею того, що сила не може стояти вище за закон.

Хай буде з нами Бог.

Хай буде з нами Правда.

І хай у світі нарешті запанує Право.

З повагою,

співголови:

Павло Мовчан

Георгій Філіпчук

Євген Шевченко

Микола Голомша