Скандал с "бутылкой виски" в Киеве получил продолжение: грозит ли наказание подросткам

На днях в сети появилось видео, на котором двое подростков разбили бутылку виски в киевском магазине и заявили, что она якобы стоит 7500 тысяч долларов. Позднее оказалось, что вместо элитного алкоголя парни уничтожили чай ради ролика в TikTok.

Как рассказали OBOZREVATEL в правоохранительных органах в данном случае киевлянам ничего не грозит. Так как заявления от владельцев магазина в полицию не поступало.

"Даже к административной ответственности привлечь не могут – нет заявления от владельцев торгового заведения", – подчеркнул наш собеседник.

Отметим, что большинство пользователей соцсетей негативно восприняли подобные "развлечения". До того, как раскрылась ложь относительно разбитой бутылки виски "за 205 тысяч гривен", большинство комментаторов осудили действия подростков и заявили, что они должны ответить за свой поступок.

Видео дня

"Видосики снимать ради хайпа в соцсетях научились, а как ответственность прилетает за свои же действия, так "простите, я больше не буду". Привлекать (к ответственности – Ред.) однозначно надо "героев" и их родителей, чтоб остальным неповадно было", – написала пользователь Марина.

"На общественные работы (улицы подметать или другие работы) и рассчитаться за поступок", – в свою очередь уточнил Юрий Ладани.

Пользователь Людмила Фалат не без юмора предположила, что действия парней являются борьбой с алкоголизмом.

В то же время, другие пользователи отметили, что элитный алкоголь такой стоимости не может находится в свободном доступе на прилавке. И скорее всего видео является рекламой самого магазина.

"Гудвайн ему еще должен приплатить за рекламу своего магазина. Уже второй день о нем говорят. Ну подумайте сами. Магазин, в котором свободно на полках стоит выпивка по 200 000 грн, это же круто! Хотя, если подумать, такую выпивку следует хранить в шкафах, запертых на ключ, потому что, если покупатель что-то разбил в зале, это проблемы магазина", – подчеркнул пользователь Андрей.

При этом большинство посчитали, что этот ролик с самого начала являлся постановкой и обманом.

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